Не исключаются изменения в акционерном составе азербайджанской «дочки» ВТБ

2017-07-13 15:48 | www.apa.az | 4

ВТБ допускает изменения в составе акционеров азербайджанской «дочки» банка.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство «Интерфакс», об этом сказал председатель правления, президент ВТБ Андрей Костин.

«Возможно, будут изменения в акционерном составе. Мы оцениваем пакет акций, потому что у нас есть разные варианты, я бы пока о них не стал говорить», - заявил А.Костин.

Напомним, что некоторое время назад банк ВТБ заказал оценку рыночной и инвестиционной стоимости азербайджанской «дочки». Объектом оценивания являются 124,497 млн. акций (49% акций).

Оценивание будет проводиться ЗАО «Российская оценка». Работы будут проведены в течение месяца. За это ВТБ заплатит 4,65 млн. рублей.

В банке сообщили, что оценивание нужно для принятия решений в сфере управления.

Банк ВТБ (Азербайджан) действует с ноября 2009 года. ВТБ принадлежат 51% акций банка, ООО AtaHoldinq - 48,99%, физическому лицу - 0,01%.