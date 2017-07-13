Последний бой покончившего с собой азербайджанского чемпиона – ВИДЕО

2017-07-13 13:00 | www.oxu.az | 4

Распространено видео боя, по итогам которой член молодёжной сборной Азербайджана по самбо, 18-летний Рашад Дуньямалыев, получил титул чемпиона Европы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Olke.Az, в финале чемпионата Европы, проходившего в апреле этого года в Праге, Р.Дуньямалыев одержал победу в поединке с российским спортсменом.

Несмотря на свой юный возраст, Рашад Дуньямалыев дважды становился чемпионом Европы и занимал призовые места на чемпионате мира. Свою последнюю золотую медаль он завоевал в апреле на чемпионате, проходившем в Праге.

Напомним, что 18-летний спортсмен повесился.

Э.А.