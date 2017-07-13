Автостопом из Азербайджана до побережья Балтийского моря (ФОТО)

2017-07-13 14:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Команда КВН "Сборная Баку" готовится к Международному фестивалю "Голосящий КиВиН 17", который пройдет 21-23 июля в городе Светлогорск Калининградской области, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых.



У коллектива уже есть свои заслуги на этом крупнейшем состязании веселых и находчивых. В прошлом году, впервые в истории азербайджанского КВН, "Сборная Баку" завоевала "Малый КиВиН в темном". Главным отличием фестиваля является его музыкальная составляющая, именно поэтому состав участников такой разнообразный: чемпионы Высшей лиги, лучшие команды прошлых сезонов и яркие представители телевизионных лиг КВН.

Чтобы попасть на фестиваль, команда решила в очередной раз показать излишнюю находчивость и добраться до побережья Балтийского моря... автостопом.

"Для "Сборной Баку" приоритетным является не только успешное выступление, но возможность снова представить талантливую азербайджанскую молодежь, показать достойное выступление и поднять флаг нашей страны. Нам предстоит преодолеть более 8 тысяч километров, проехать по территории пяти стран - это большое испытание, учитывая тот факт, что команде предстоит еще готовиться к своему выступлению. Это очень тяжелая, но интересная поездка, так как в пути получаем возможность познакомиться с городами и людьми, завязать новые отношения. Мы верим, что достойно представим нашу страну на "Голосящем КиВиНе"!", - сообщил Trend Life директор команды Джавид Шахбазбеков.

В состав жюри фестиваля вошли Юлий Гусман, Валдис Пельш, Пелагея, Сергей Светлаков, Семен Слепаков, Сергей Безруков и Александр Панайотов.

Эфир гала-концерта с участием победителей и лучших команд будет представлен на Первом канале России этой осенью.

(Автор: Вугар Иманов)