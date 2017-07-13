В Мексике копов осудили за побег от преступников – ВИДЕО
2017-07-13 13:10 | www.oxu.az | 6
Мексиканский суд приговорил шестерых полицейских к 27 годам тюрьмы за бегство от преступников, которые пытались похитить молодого человека.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Excelsior, в 2016 году местные жители вызвали полицию в город Кристо-Рэй в штате Синалоа.
Прибыв на место, полицейские обнаружили несколько грузовиков с бандитами, которые пытались похитить человека. Правоохранители приняли решение не участвовать в задержании преступников и скрылись.
Момент похищения 27-летнего мужчины, а также бегство полицейских были записаны на видео и вскоре попали в интернет. Сюжет стал доказательством в суде.
Начальство пыталось преподнести произошедшее, как некую стратегию полицейских, так как преступников было больше. Однако суд не посчитал такие оправдания неубедительными.
Н.О.