В Мексике копов осудили за побег от преступников – ВИДЕО

2017-07-13 13:10 | www.oxu.az | 6

Мексиканский суд приговорил шестерых полицейских к 27 годам тюрьмы за бегство от преступников, которые пытались похитить молодого человека.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Excelsior, в 2016 году местные жители вызвали полицию в город Кристо-Рэй в штате Синалоа.

Прибыв на место, полицейские обнаружили несколько грузовиков с бандитами, которые пытались похитить человека. Правоохранители приняли решение не участвовать в задержании преступников и скрылись.

Момент похищения 27-летнего мужчины, а также бегство полицейских были записаны на видео и вскоре попали в интернет. Сюжет стал доказательством в суде.

Начальство пыталось преподнести произошедшее, как некую стратегию полицейских, так как преступников было больше. Однако суд не посчитал такие оправдания неубедительными.

Н.О.