Грузоперевозки по железной дороге между Азербайджаном и Казахстаном выросли более чем наполовину

2017-07-13 14:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2017 года объем перевозок грузов между Казахстаном и Азербайджаном составил почти 1,05 миллиона тонн, что на 164 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении АО "Казахстанские железные дороги".

Сообщается, что председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов встретился с главой АО "Казахстанские железные дороги" Канатом Алпысбаевым в Баку.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в сфере железнодорожной отрасли.

"В январе-июне 2017 года объем перевозок грузов между Казахстаном и Азербайджаном составил 1046,3 тысячи тонн, что на 164 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Рост достигнут за счет увеличения экспортных перевозок нефтепродуктов казахстанских производителей через территорию Азербайджана", - сказано в сообщении.

В сообщении также отмечено, что возросли и импортные перевозки на 100,5 тысячи тонн, в основном за счет таких грузов, как мясо, субпродукты, химикаты, сода, кондитерские изделия. В два раза - на 9,8 тысячи тонн - увеличились транзитные перевозки. Это связано с ростом перевозок сахара из Бразилии в Узбекистан и продовольственных товаров из Украины в Узбекистан.

"На встрече стороны также обсудили вопросы реализации совместных проектов в сфере транспортного машиностроения", - сказано в сообщении.

(Автор: Максим Цурков)

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