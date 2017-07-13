Отношение европейских стран к Турции неприемлемо - министр

2017-07-13 15:03 | www.trend.az | 5

АНКАРА /Trend/ - Отношение европейских стран к Турции неприемлемо, сказала журналистам в Анкаре в четверг министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Кая.

По ее словам, эти страны говорят о демократии, но при этом применяют двойные стандарты в отношении Турции.

Фатма Бетюль Кая отметила, что Турция проводит переговоры по вступлению в ЕС, и в то же время ведет активную борьбу с террором.

«Борьба с террором должна быть в интересах не только Турции, но и всего мира. Европа и США должны изменить свое отношение к Турции. Мир должен поддержать Турцию в борьбе с террором», - сказала министр.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 255 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)