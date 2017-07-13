SOCAR добился отмены штрафа АМКУ

2017-07-13 16:04 | www.apa.az | 5

Компания SOCAR Petroleum спустя полгода судебных разбирательств добилась отмены решения Антимонопольного комитета о нарушении экономической конкуренции и наложении штрафа в 2,5 млн. грн.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на агентство Oilnews, об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева, обнародованного в госреестре судебных решений.

Речь идет о решении АМКУ №480 от 28 октября 2016 года, которым комитет обвинил 7 операторов АЗК в нарушении экономической конкуренции. Суд в очередной раз подтвердил, что приведенный АМКУ анализ рынка не может считаться надлежащим и достаточным для того, чтобы утверждать о согласованности действий операторов розничного рынка светлых нефтепродуктов.