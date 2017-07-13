Стала известна сумма отпускных депутатов

2017-07-13 13:20 | www.oxu.az | 4

С 15 июля депутаты Милли Меджлиса Азербайджана уйдут на летние каникулы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, каникулы продолжатся до 30 августа.

Стала известна сумма отпускных председателя парламента, заместителей председателя, председателей комитетов и депутатов.

В период каникул от председателя до рядового депутата каждый получит средства, равные двухмесячной заработной плате.

В настоящее время заработная плата председателя Милли Меджлиса составляет 2250 манатов, первый заместитель председателя получает 90% от заработной платы председателя, другие заместители – 85%, председатели комитетов – 80%, заместители председателей комитетов – 75%, остальные депутаты – до 70% от заработной платы главы парламента.

Отметим, что согласно закону «О статусе депутатов», заработная плата вице-спикеров, председателей комитетов (заместителей) и депутатов рассчитывается на основании заработной платы спикера.

Осенняя сессия парламента начнется 30 сентября.

Э.А.

