Дональд Трамп прибыл с первым визитом во Францию

2017-07-13 13:30 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп начал свой первый визит во Францию. Самолет главы государства приземлился cегодня в парижском аэропорту Орли, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен встретить гостя на территории исторического Дома Инвалидов. После торжественной церемонии они направятся на правый берег Сены в Елисейский дворец, чтобы переговорить с глазу на глаз. Затем к главам государств присоединятся члены делегаций. Итоги бесед будут подведены на встрече с прессой.

14 июля Трамп будет присутствовать на военном параде, который пройдет на Елисейских полях в Национальный день Франции. Американский лидер приглашен на эти торжества в связи со 100-летием вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну.

Н.О.