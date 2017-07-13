Глава МИД Ирана примет участие в политическом форуме высокого уровня

2017-07-13 15:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ Официальный представитель МИД ИРИ Бахрам Гасеми заявил в четверг, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отправился в Нью-Йорк в четверг утром, чтобы принять участие в политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию 2017 года, сообщает агентство IRNA.

«В кулуарах форума министр иностранных дел Ирана встретится с экспепртами, чиновниками и мировыми деятелями из разных стран», сказал Гасеми.



Он добавил, что 17 июля Зариф должен выступить с речью в Совете по международным отношениям.



10 июля 2017 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начал свою работу Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию.



Заместители министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и Маджид Тахт Раванчи также присутствуют в составе иранской делегации.

(Автор: Эльмира Таривердиева )