Определились молодые азербайджанцы, которые станут звездами в Европе (ФОТО)

2017-07-13 15:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел конкурс молодых исполнителей "Мировая звезда" для участия в европейских международных конкурсах и фестивалях, сообщил Trend Life председатель молодежной ассоциации ADDIM, продюсер Гусейн Джавадзаде.

По словам Гусейна Джавадзаде, главная цель проекта, который реализуется при содействии европейских продюсерских центров Tommo Production и Maximum Concerts, – пропаганда национальной музыки и культуры в Европе, возможность молодым исполнителям стать настоящими звездами.

"В Азербайджане очень много талантливой молодежи, которая может достойно представлять страну в Европе. Но не каждый может пробиться на эту арену, так как необходима солидная финансовая поддержка. Наш проект "Мировая звезда" представляет такую уникальную возможность", - отметил продюсер.

В состав жюри вошли: заслуженная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева, известная румынская певица Seeya, руководитель Tommo Productionun, композитор и продюсер Богдан Томмо, руководитель Maximum Concerts Екатерина Читашвили. Ведущим вечера был Аббасага Ализаде.

Победителями стали Сянан Мамедли и Мустафа Ахмедзаде, с которыми будет подписан контракт. Еще четверо участников – Тофиг Гаджиев, Айла Шириева, Риад Абдулов и Амир Пашаев представят страну на международных конкурсах в Македонии, Испании, России и Болгарии, соответственно.

(Автор: Вугар Иманов)