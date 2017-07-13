Впервые всемирные выставки на большом экране в Park Cinema – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-13 13:44 | www.oxu.az | 4

В кинотеатре Park Cinema, расположенном во FlameTowers ,12 июля состоялась пресс-конференция, посвящённая документальным фильмам об искусстве на большом экране.

«Как Вы знаете, на протяжении 7 лет British Council сотрудничает с Park Cinema в рамках ежегодных европейских кинофестивалей, проводимых делегацией Евросоюза в Азербайджане. По инициативе British Council был предложен новый проект Park Cinema «Фильмов-Выставок на Большом экране» от британского режиссера Фила Грабски.

Впервые проект показа документальных фильмов об искусстве на большом экране появился в Великобритании, а сейчас эти картины с успехом демонстрируются по всему миру, включая Россию, Казахстан, Грузию, Беларусь, Украину, Азербайджан и другие страны. Для жителей Баку это уникальная возможность прикоснуться к истории искусства на большом экране», - сказал директор по Маркетингу Park Cinema Муса Ахундов.

«Фильмы-Выставки созданы специально для показа на больших экранах, высочайшее качество изображения проектов позволит по-новому (в прямом смысле этого слова) взглянуть на творчество великих художников. Работы Леонардо да Винчи, Яна Вермеера и Винсента Ван Гога перестанут быть просто статичными музейными экспонатами!

Имя Фила Грабски хорошо известно ценителям искусства: вот уже несколько лет подряд он при поддержке Theatre HD представляет свои уникальные проекты.

Шанс попасть на такие выставки не всегда есть даже у местных жителей (километровые очереди, часы ожидания и билеты у перекупщиков), что уж говорить о туристах! Так что фильмы Фила Грабски, невероятно красиво снятые и дополненные работой лучших экспертов и экскурсоводов, – настоящий подарок для всех, кто интересуется искусством», - сообщает директор British Council Элизабет Вайт.

Во время конференции было также показано видео-обращение известного британского режиссера Фила Грабского, в котором он призывает ценителей искусства попасть в уникальное завораживающее кинопутешествие.

С 16 июля каждое воскресенье зрители и гости столицы смогут посетить самые лучшие художественные выставки мира в кинотеатрах Park Cinema!

Подробно с расписанием фильмов можно ознакомиться на сайте parkcinema.az.

Park Cinema – крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers, – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе ASAN Həyat, и летный кинотеатр – в Amburan Beach Club.

British Council — международная британская организация, призванная развивать культурные связи и возможности в сфере образования.

A.C.

