Безопасность мирных азербайджанцев должна быть обеспечена - депутат Бундестага

2017-07-13 15:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Вопрос обеспечения безопасности мирных азербайджанцев, проживающих вдоль линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, должен незамедлительно найти свое решение.

Об этом говорится в заявлении депутата Бундестага Германии Стефана Майера в связи с армянской провокацией в селе Алханлы Физулинского района, в результате которой погибли двухлетняя девочка и ее бабушка, а еще одна жительница села получила тяжелые ранения.

Затронув историю возникновения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, депутат сказал, что до сих пор не выполняются принятые СБ ООН резолюции по урегулированию этого конфликта.

Международное сообщество признает Нагорный Карабах неотъемлемой территорий Азербайджана, сказал Майер.

По его словам, Европейский союз и Германия уверены, что решить конфликт можно исключительно мирным путем. Они также не признали проведенные в 2010 году незаконным режимом, созданным на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, «парламентские выборы», сказал Майер.

Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, вынужденные переселенцы должны вернуться на свои родные земли, сказал депутат.

Парламентарий призвал международные организации активизировать усилия для решения конфликта.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)