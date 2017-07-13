В теле раненной армянами жительницы азербайджанского села остались осколки - главврач

2017-07-13 15:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В нижней части тела Сальминаз Гулиевой, получившей осколочное ранение в результате обстрела села Алханлы Физулинского района армянскими вооруженными соединениями 4 июля, остались осколки, сообщил в четверг Trend главврач Физулинской районной центральной больницы Натиг Шукюров.

По его словам, в теле больной, лечение которой продолжается в Горадизской городской больнице, остаются 3-4 мелких осколка, и для их удаления следует провести операцию, но на данный момент в ней нет необходимости. «Проводится местное лечение, но если осколки будут ее беспокоить, то может быть сделана операция. А так осколки могут оставаться в теле», - сказал главврач.

Шукюров добавил, что несмотря на боли, состояние больной оценивается как хорошее.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)