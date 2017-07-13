Власти Нью-Йорка потратят 32 миллиона долларов на борьбу с крысами

2017-07-13 14:10 | www.oxu.az | 5

Власти Нью-Йорка объявили о намерении сократить к концу 2018 года на 70% популяцию крыс в наиболее пораженных грызунами районах - Манхеттене, Бронксе и Бруклине, сообщает Oxu.Az со ссылкой на «Вести».

Отмечается, что на это из городского бюджета планируется потратить 32 миллиона долларов.

С начала 2017 года городской департамент здравоохранения получил более 10 тысяч жалоб на крыс. Следы их жизнедеятельности обнаружены в 15% из 24 тысяч домовладений, расположенных в трех вышеуказанных районах.

В рамках программы, которую запустят уже в сентябре 2017 года, планируется осуществить реконструкцию многоквартирных домов, заменив полы в подвалах на бетонные. В городе также установят новые спрессовывающие контейнеры для отходов, работающие от солнечной энергии, а существующие проволочные урны для мусора заменят на стальные.

Популяция крыс, по некоторым оценкам, достигает в Нью-Йорке двух миллионов особей.

Н.О.