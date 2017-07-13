Каспийский регион обладает огромным потенциалом для обеспечения Европы газом и СПГ - эксперт

2017-07-13 15:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Каспийский регион обладает огромным потенциалом для обеспечения Европы дополнительным трубопроводным газом и СПГ, сказал Trend директор британской консалтинговой компании SyEnergy, специализирующийся на вопросах энергетики, связанных с природным газом и СПГ, Клаудио Стойер.

По его словам, для поставок каспийского газа в Европу может быть создан завод мирового масштаба по производству СПГ, например, в существующем нефтяном терминале в турецком порту Джейхан в тесном сотрудничестве с Турцией.

«Фактически политическое и экономическое лидерство Азербайджана в Каспийском регионе может значительно изменить его судьбу и судьбу Туркменистана и Казахстана посредством налаживания морской транспортировки сжатого газа на основе технологии CNG и создания де-факто каспийского газового узла в Баку», - сказал Стойер.

Эксперт отметил, что основные условия для создания каспийского газового узла присутствуют – у Азербайджана есть достаточные запасы газа, ЕС продолжит поддерживать диверсификацию источников и маршрутов поставок в государствах-членах, и Азербайджан и Турцию связывают стратегические отношения.

«Будет гораздо легче соединить Азербайджан с Туркменистаном и Казахстаном посредством морской транспортировки сжатого газа, обойдя продолжающиеся не первое десятилетие возражения со стороны России и Ирана, заинтересованных в продвижении своего газа на важных газовых рынках», - сказал Стойер.

По его словам, помимо поставок природного газа и в перспективе СПГ из Каспийского региона, Европа может получить большие выгоды от крупных газовых месторождений, обнаруженных в восточном Средиземноморье – в Египте, Израиле и на Кипре. Эксперт отметил, что после согласования этими странами проектов по разработке данных месторождений и поставкам на внутренний рынок и на экспорт, Европа получит дополнительные источники поставок природного газа по трубопроводам, по морю в виде сжатого газа и в виде СПГ.

«Прикаспийским странам необходимо спешить, если они хотят получить выгоды от этого ограниченного «окна возможностей», диверсифицировать свои поставки газа и выйти на рынки газа за пределами России и Китая», - сказал Стойер.

Он отметил, что для Азербайджана стратегически важно извлечь выгоду из нынешней ситуации, когда поставки СПГ в Европу экономически невыгодны и Запад принимает усилия для сближения с Ираном.

«Трудно представить себе лучшее время для того, чтобы Азербайджан начал смелую энергетическую программу на ближайшие 20 лет, чтобы стимулировать устойчивый рост и поставить Каспийский регион на лидирующее место, соразмерное с запасами природного газа в этом регионе. Если эта смелая инициатива в области энергетики не будет реализована, значительная часть запасов газа в регионе останется неразработанной или будет частично оптимизирована для обслуживания интересов России и Китая», - сказал эксперт.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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