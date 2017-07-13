Ашхабад и Ташкент обсудили перспективы сотрудничества в сферах энергетики и транспорта

2017-07-13 16:00 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе и в сфере транспорта, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Узбекистан с рабочим визитом на днях посетил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В сообщении говорится, что туркменская делегация была принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

"На встрече были обсуждены вопросы расширения практического сотрудничества между двумя странами, определения новых направлений и совместной реализации перспективных проектов, направленных на укрепление стратегического партнерства",- говорится в информации.

В рамках визита также состоялись встречи с заместителем премьер-министра Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым и сопредседателем совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, заместителем премьер-министра Узбекистана Ачилбаем Раматовым.

Кроме того, в рамках визита состоялись политические консультации на уровне министров иностранных дел, в ходе которых стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Здесь наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан–Китай, введенного в строй в 2009 году.

Недавно президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

Узбекистану было также предложено приступить к разработке нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспия. Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

Две страны на данном этапе обсуждают проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)