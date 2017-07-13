Доедет или не доедет Сборная Баку до очередного КиВиНа?! – ФОТО

2017-07-13 14:37 | www.oxu.az | 3

Команда «Сборная Баку», являясь одной из самых музыкальных команд современного КВН, готовится к Международному фестивалю «Голосящий КиВиН 17», который состоится 21, 22 и 23 июля в городе Светлогорске Калининградской области.



У отечественного коллектива уже есть свои заслуги на этом крупнейшем состязании веселых и находчивых: в прошлом году, впервые в истории азербайджанского КВН, «Сборная Баку» покорила фестиваль и принесла победу в виде «Малого Кивина в темном».



«Главным отличием фестиваля от других спецпроектов является его музыкальная составляющая, именно поэтому состав участников ежегодно такой разнообразный: состоявшиеся чемпионы Высшей лиги, лучшие команды прошлых сезонов и яркие представители телевизионных лиг Клуба», - сообщили Oxu.Az в пресс-службе Азербайджанского Клуба Веселых и Находчивых.



Для «Сборной Баку» приоритетным является не только успешное выступление, но возможность снова представить азербайджанскую молодежь, показать достойное выступление и поднять флаг нашей страны.



Чтобы попасть на фестиваль команде уже пришлось проявить в очередной раз излишнюю находчивость! В самый последний момент оказавшись перед фактом отсутствия средств, ребята, тем не менее решили добираться своим ходом.



Уже третий год основной костяк «Сборной Баку» едет в Светлогорск автостопом.



Вот как прокомментировал поездку директор команды Джавид Шахбазбеков:



«Мы уже не в первый раз едем в Светлогорск на своих авто. Это очень тяжелая поездка. Нам предстоит преодолеть более 8 тысяч км, проехать по территории пяти стран -это большое испытание, учитывая тот факт, что команде предстоит еще готовиться к своему выступлению. Не думаю, что стоит искать виноватых в этом вопросе. Причина, прежде всего, курс доллара и вытекающие из этого последствия. Но мы решили не сдаваться. Азербайджанская молодёжь не может так просто отступить от намеченной цели при первых же трудностях. Это противоречило бы тем ценностям и идеалам, которые прививает нам молодёжная политика руководства страны. Все ради Родины! Поэтому мы верим, что нам удастся добраться до Светлогорска и достойно представить нашу страну на «Голосящем КиВиНе»!



Известно, что в жюри фестиваля будут Юлий Гусман, Валдис Пельш, Пелагея, Сергей Светлаков и Семен Слепаков, а также Сергей Безруков и Александр Панайотов.



Эфир Гала-концерта с участием победителей и лучших команд будет показан на Первом Канале уже этой осенью.



Напомним, что в 2015 году музыкальный фестиваль переехал из латвийской Юрмалы на российское побережье Балтийского моря.

A.C.















