В Таджикистане успешно проведены операции по пересадке костного мозга

2017-07-13 16:07 | www.trend.az | 5

В этом году впервые за всю историю таджикской медицины в Национальном научном центре по трансплантации человеческих органов и тканей проведена операция по пересадке костного мозга. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции Министр здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан Насим Олимзода, передает НИАТ «Ховар».

По его словам, начиная с июня, были проведены уже две подобные успешные операции.

Национальным научным центром с момента его образования было проведено 306 операций по пересадке почек и 19 операций по пересадке печени. За 6 месяцев текущего года центром было проведено 36 операций по пересадке почек и 2 операции по пересадке печени.

Аналогичные операции проводятся также в медицинских центрах Согдийской и Хатлонской областей.

За последние 6 лет врачи центра, помимо операций по трансплантации, также провели 63 метаболические операции в целях лечения сахарного диабета 2-го типа.

По словам министра, такие операции во всём мире дорогостоящие, плюс необходимы средства на реабилитацию больного. «В нашей стране подобного рода операции стоят намного дешевле, поэтому к нам за помощью обращаются и иностранные граждане», — подчеркнул министр, добавив, что в Национальном научном центре по трансплантации человеческих органов и тканей 36 иностранным пациентам проведены операции по пересадке почек и печени. В основном это граждане Азербайджана, России, Туркменистана, Кыргызстана и других стран СНГ.

Кроме того, два гражданина Израиля также изъявили желание быть подобным образом прооперированными в Таджикистане.