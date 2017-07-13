Органам нацбезопасности стран СНГ надо сотрудничать - президент Казахстана

2017-07-13 16:09 | www.trend.az | 4

Во Дворце мира и согласия, перед началом торжественного мероприятия по случаю празднования 25-летия создания Комитета национальной безопасности РК, Глава государства встретился с руководителями органов национальной безопасности стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Акорды, передает МИА "Казинформ".

В ходе разговора Нурсултан Назарбаев отметил важность сотрудничества и взаимодействия специальных структур на международном уровне в деле обеспечения безопасности в регионе.

- Задачи перед нами стоят общие. Нам необходимо всем сотрудничать. Времена сложные, и в одиночку решать проблемы также тяжело. Президенты ваших стран - близкие для меня люди, и все вопросы мы решаем сообща, - сказал президент Казахстана.

В завершение Глава государства поблагодарил руководителей специальных органов стран СНГ за участие в торжественном мероприятии и передал слова приветствия и добрые пожелания главам их стран.