В Азербайджане запрещена реклама услуги искусственного оплодотворения

2017-07-13 14:46 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, в документе запрещена реклама искусственного прерывания беременности и услуги искусственного оплодотворения.

В Азербайджанской Республике могут рекламироваться только лекарственные препараты, отпускаемые без рецепта врача, техника медицинского назначения, на использование (внедрение) которой выдано разрешение соответствующим органом исполнительной власти, методы лечения, профилактики, диагностики и реабилитации. Требования к рекламе лекарственных препаратов, техники и товаров медицинского назначения, медицинским услугам определяются законами Азербайджанской Республики «О рекламе» и «О лекарственных препаратах».

З.Г.

