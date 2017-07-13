Массовые аресты сторонников РПК в Стамбуле

2017-07-13 14:54 | www.oxu.az | 3

Полиция Стамбула задержала 44 человека, подозреваемых в связях с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает в четверг Associated Press.

По словам губернатора Стамбула Васипа Шахина, в числе задержанных предполагаемый организатор теракта в декабре прошлого года близ футбольного стадиона, жертвами которого стали 46 человек.

Шахин добавил, что направленные против курдских боевиков операции в Стамбуле помогли спасти город от новых серьезных терактов.

Н.О.