Fitch присвоил АБИИ наивысший возможный рейтинг

2017-07-13 16:58 | www.apa.az | 4

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о присвоении Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций (АБИИ) наивысшего возможного рейтинга при стабильном прогнозе.

Как передает АПА-Экономикс, банк получил рейтинг по долгосрочным обязательствам ААА и по краткосрочным - F1+.

«Рейтинги основаны на существующих и ожидаемых сильных сторонах банка. АБИИ обеспечен значительным капиталом и будет увеличивать кредитование», - отмечается в документе. При этом «подверженность рискам смягчается набором политик (руководства банка) и высоким качеством управления», - говорится в заявлении агенства.

АБИИ был учрежден в декабре 2015 года по инициативе Китая. Уставный капитал банка составляет 100 млрд. долларов. Крупнейшими акционерами являются Китай (26,06%), Индия (7,5%) и Россия (6%).

В настоящий момент организация насчитывает 57 стран-участниц. Еще 20 государств, включая перечисленные выше, находятся на конечной стадии оформления формальностей по вступлению и фактически являются членами АБИИ.

Азербайджан стал членом банка 24 июля 2016 года. Доля участия Азербайджана в уставном капитале банка составляет 0,2732% (254,1 млн.долларов).

Отметим, что АБИИ принял решение о выделении проекту TANAP кредита на 600 млн. долларов.