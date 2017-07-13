Новые требования в связи с общественными пляжами вступили в силу

2017-07-13 15:00 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на APA, согласно изменениям, в статью №46 кодекса, установлены требования в связи с общественными пляжами. Так, земельный участок, находящийся под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря может быть огражден путем возведения забора или иными способами при условии, что это не ограничивает проезд к морскому берегу, если строительные конструкции, использованные для ограждения, будут решетчатыми, не будут ограничивать вид на соприкосновение берега с водой и др.

Л.А.