В Джалилабаде погибли два абитуриента – ФОТО

2017-07-13 15:08 | www.oxu.az | 8

В Джалилабадском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, 18-летний Алемдар Гошгар оглу Азизов, находившийся за рулем автомобиля марки Mercedes, потерял управление, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В результате аварии погибли выпускники сельской школы №3 Алемдар Азизов и Шамси Гараев, которые должны были участвовать на завтрашних вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром.

Э.А.

