ФРГ и Франция создадут "дорожную карту" по производству военных самолетов

2017-07-13 17:38 | www.trend.az | 5

Германия и Франция к середине 2018 года создадут "дорожную карту" по вопросу о совместном производстве военных самолетов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, передает РИА Новости.

"Могу подтвердить то, что сказано. К середине 2018 года это будет доведено до "дорожной карты", плана. Могу только приветствовать это", — сказала Меркель.

Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция и Германия договорились о сотрудничестве в развитии боевой авиации и создании общей программы тактических ракет "воздух-земля".