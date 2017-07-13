Итальянские медиа написали об убийстве армянскими ВС двухлетней Захры

2017-07-13 17:52 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В итальянских медиа опубликована статья азербайджанского журналиста «Убийство детей - преступление против человечности» о зверствах армян и убийстве 4 июля армянскими вооруженными силами двухлетней Захры и ее бабушки Сахибы Аллахвердиевой в селе Алханлы Физулинского района.

«Это не первый случай. Армянские вооруженные силы постоянно обстреливают азербайджанские села, мирных граждан, в результате гибнут дети, женщины и старики. Но, к большому сожалению, мировая общественность закрывает глаза на это преступление против человечности. Минская группа ОБСЕ просто довольствутся заявлениями», - пишет автор.

В статье говорится, что с 1994 года в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте объявлен режим прекращения огня. «Однако за время режима прекращения огня жертвами армянского террора стали 32 азербайджанских ребенка, 13 из которых погибли, а 19 были ранены. Убийство двухлетней Захры еще больше потрясло азербайджанский народ. Это преступление направлено не только против Азербайджана, но и против всего человечества. Международные организации, а также медиа должны мобилизоваться, чтобы такие трагедии не повторялись, чтобы не убивали детей. В частности, мы ждем внимания от итальянских медиа, которые имеют вес в мире», - говорится в статье.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)