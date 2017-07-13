Российские ученые получили грант на разработку человекоподобного робота

2017-07-13 15:15 | www.oxu.az | 5

Команда ученых Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина получила грант в размере 120 млн руб. от Российского научного фонда на разработку искусственного интеллекта антропоморфных (человекоподобных) роботов.

Как передает Oxu.Az об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СГТУ.

«Ученые СГТУ совместно с коллегами из других научных организаций разработают самообучающиеся адаптивные интеллектуальные системы для биоморфной и антропоморфной робототехники. Проект, в рамках которого будет вестись исследование, победил в конкурсе президентской программы Российского научного фонда. В течение четырех лет Фонд выплатит порядка 120 млн руб.», - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что исследования будут вестись совместно с учеными из других регионов - ведущими исследователями из Саратовского филиала Института радиотехники и электроники РАН и Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.

По словам руководителя проекта, профессора СГТУ Александра Храмова, задача ученых - создать совершенно новую интеллектуальную систему управления роботом, которая наделит его многими умениями, свойственными человеку.

«В своих исследованиях мы используем методы и подходы физики, нелинейной динамики, нейронауки, искусственного интеллекта, теории сложных сетей и машинного обучения. Интеллект, который мы предполагаем создать, должен быть самообучаем и уметь анализировать большой объем данных, принимая решения в реальном времени», - рассказал Храмов.

Интерес к подобным разработкам активно проявляет и бизнес в области наукоемкого производства. По словам Храмова, индустриальным партнером проекта стал АО «Завод лабораторного оборудования «Мехатроника и робототехника», расположенный в Магнитогорске Челябинской области. Предприятие намерено также вкладываться в разработки.

«За четыре года предприятие планирует вложить в исследования 20 млн руб., а в дальнейшем использовать результаты проекта саратовских ученых в производстве новых мехатронных систем для образования, сферы услуг и оборонно-промышленного комплекса», - сказал профессор.

Он отметил, что «отдельные предложения по использованию полученных результатов будут учтены при проектировании самообучающихся интеллектуальных систем для управления антропоморфными роботами и будут внедряться в существующие разработки Магнитогорского завода и других предприятий Южно-Уральского промышленного кластера «Робототехника и человеко- машинный интерфейс».

С.С.

