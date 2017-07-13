Австралийцу пересадили большой палец с ноги на руку – ФОТО

2017-07-13 15:26 | www.oxu.az | 8

20-летний работник фермы Зак Митчелл пострадал от действий разбушевавшегося быка: хируги не смогли спасти большой палец на правой руке австралийца, поэтому воспользовались его аналогом на ноге в качестве замены, передает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Митчелл получил травму ещё в апреле, когда бык с силой вжал его руку в ограду загона.

Как заметил сам Митчелл, непосредственно после инцидента его коллеги по ферме пытались спасти палец.

«Они кинули его в кулер со льдом», - сказал молодой австралиец Би-би-си. Его перевезли на вертолёте в столицу штата - Перт.

Митчеллу пришлось за три месяца перенести две неудачные операции, в ходе которых врачи тщетно пытались вернуть его оторванную конечность на место.

Однако затем хирурги нашли неортодоксальный выход: они убедили юношу, что пересадка большого пальца ноги вернёт его ладони утраченную фунциональность.

Митчелл поначалу отнекивался и долго раздумывал, но потом согласился, и две недели назад в Сиднейской глазной больнице прошла редчайшая операция, которая длилась больше восьми часов.

Н.О.