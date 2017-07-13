Состоялась встреча академика Наргиз Пашаевой с послом США Робертом Секутой

2017-07-13 17:53 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку в четверг состоялась встреча ректора Филиала академика Наргиз Пашаевой с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Робертом Секутой.

Ректор филиала академик Наргиз Пашаева проинформировала гостя об учебной деятельности в вузе, рассказала о факультетах и специальностях, учебных лабораториях, функционирующих в филиале. Также были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием и расширением деятельности филиала в последующие годы и перспективами сотрудничества.

На встрече были затронуты связи и планы сотрудничества филиала с престижными зарубежными вузами, в частности с Оксфордским университетом Великобритании. Академик Наргиз Пашаева рассказала о деятельности Научного центра Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви, созданного в Оксфордском университете в 2013 году. Было подчеркнуто, что Центр имени Низами осуществляет серьезные и важные научно-исследовательские работы, относящиеся к историческому наследию и культуре Азербайджана, проводит международные научные конференции и семинары.

Академик Наргиз Пашаева проинформировала гостя об археологической экспедиции, состоящей из ученых и специалистов Оксфордского университета, которая проводит раскопки в Барде.

Ректор Филиала МГУ им М.В.Ломоносова в Баку проинформировала гостя о том, что пятого июня в Лондоне состоялась презентация первого академического перевода на английский язык книги ученого-востоковеда Евгения Бертельса «Великий азербайджанский поэт Низами» («The Great Azerbaijani Poet, Nizami»), переведенного и подготовленного к печати Научным центром Азербайджана и кавказоведения имени Низами Гянджеви при Оксфордском университете. Затем ректор вручила гостю экземпляр перевода этой книги.

Посол Роберт Секута поблагодарил академика Наргиз Пашаеву и отметил, что он заинтересован деятельностью Центра Низами Гянджеви в Оксфордском университете и проводимыми там работами.

Посол сказал, что будет держать в центре внимания деятельность Научного центра Низами Гянджеви Оксфордского университета и выразил уверенность в том, что в дальнейшем Научный Центр будет осуществлять еще более масштабные проекты, и пожелал академику Наргиз Пашаевой успехов в дальнейшей работе.

Участники встречи говорили еще об одном удачном начинании и проекте. Академик Наргиз Пашаева рассказала Роберту Секуте о созданном недавно в Великобритании Британском фонде.

Посол Роберт Секута выразил уверенность в том, что новосозданный Британский Фонд станет важным средством для всестороннего изучения Азербайджана и Кавказского региона. Он отметил важную роль подобных структур в поднятии на новый и более высокий уровень всесторонних связей между странами, в частности в гуманитарной сфере.

В конце встречи посол Роберт Секута, поблагодарив ректора академика Наргиз Пашаеву за теплый прием, интересную беседу и проведенный обмен мнениями, отметил, что отношения между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки динамично развиваются и расширяются во многих сферах. Посол высоко оценил осуществляемые в филиале работы и выразил уверенность в том, что в будущем американские научно-образовательные и научно-академические структуры будут заинтересованы в тесном сотрудничестве с Филиалом МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку.

В свою очередь, ректор Филиала академик Наргиз Пашаева выразила признательность послу Роберту Секуте за посещение филиала, заинтересованность в сотрудничестве и теплые слова в адрес филиала.