Умер режиссер Александр Майоров

2017-07-13 17:53 | www.trend.az | 8

Российский режиссер и сценарист Александр Майоров скончался на 76-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов, передает РИА Новости.

Причины смерти Майорова не уточняются. Похороны режиссера пройдут в Тбилиси.

Александр Майоров был членом Союза кинематографистов России, преподавал во ВГИКе. С 1981 года работал режиссером-постановщиком на киностудии "Мосфильм".

Его фильмография включает такие картины, как "Маросейка 12", "Побег на край света", "Золотые рыбки", "Шанс" и "Страховой агент", "Случай на фабрике N6".