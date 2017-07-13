Азербайджан может закупить дополнительное вооружение у России

2017-07-13 18:06 | www.apa.az | 5

«На сегодняшний день все поставки вооружений, которые были определены договором между Азербайджаном и РФ, уже выполнены на 90%».

Как сообщает АПА, об этом в интервью РИА Новости заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

По его словам З.Гасанов контракт о поставках около 100 танков Т-90, 100 БМП-3, САУ 2С19М1 «Мста-С», РСЗО «Смерч» выполнен на 90 процентов. Министр отметил, что Азербайджан оплатили контракт: «Остались мелочи. Все это современное оружие, которое мы освоили и применяем».

Министр обороны отметил, что рассматриваются возможности, чтобы закупить дополнительное вооружение у России: «Мы сейчас уже дополнительно изучаем некоторые образцы вооружений, запрашиваем, испытываем. Покупка оружия — вопрос многогранный. С одной стороны, нужно избегать шаблона, с другой — разношерстность создает проблемы в обслуживании. Это очень сложный вопрос».