Вюгар Сафарли: «Стали известны имена 255 претендентов на квартиры в доме журналистов»

2017-07-13 18:10 | www.apa.az | 6

Об этом АПА заявил исполнительный директор Фонда господдержки развитию СМИ при президенте Азербайджанской Республики, председатель Комиссии по распределению квартир сотрудникам СМИ Вюгар Сафарли.

Господин президент дал серьезное поручение не допускать незаконных действий и субъективного подхода при распределении журналистам квартир с целью улучшения их бытовых условий.

В.Сафарли заявил, что после того, как лица, которые не соответствуют полностью обозначенным критериям, в основном обладатели различных профессий, не имеющих отношения к журналистике, были вычеркнуты из списка, состоялось обсуждение кандидатур примерно 1000 человек. Пока что предварительно определены имена 255 претендентов.

Председатель комиссии отметил, что обращения сотрудников СМИ, которые были включены в «черный список Совета прессы» и получивших предупреждение Генпрокуратуры, учтены не были. В то же время, не обсуждались кандидатуры лиц, которые были отстранены работающие в регионах и имеющие в документах серьезные недостатки.

Кроме того, было принято решение установить окончательный срок для учета предупреждений и удалить из этого списка тех, кто в течение этого периода повторно не нарушил требования закона.

Председатель комиссии также добавил, что критерий 3-летнего стажа работы на одном месте был отнесен к представлениям, поступившим из редакций: «К обращениям в личном порядке это требование не относится».

По словам В.Сафарли, список, который будет опубликован, будет сюрпризом для медиа общественности: «В списке есть имена тех, кто имеет несомненные заслуги в развитии медиа, известные имена современной журналистики, имена членов семей, представителей медиа, которых уже нет в живых».

Президент Ильхам Алиев распорядился о существенном уменьшении обращений из государственных органов и распределении квартир между нуждающимися в жилплощади сотрудникам СМИ.

Председатель комиссии сказал также, что в ряде случаев в поступивших документах были обнаружены факты фальсификации сведений: «В их числе искусственное завышение стажа работы и внесение с этой целью неверной информации в трудовую книжку, предоставление несоответствующих реальному положению дел сведений о состоянии жилья и составе членов семьи. Также были такие случаи, когда авторы обращений в разные годы, в том числе в 2017 году провели операции на имена членов семьи в связи с куплей-продажей и дарением, чтобы представить себя бездомными. Когда такие факты были обнаружены, имена этих лиц были исключены из списка».

В.Сафарли также отметил, что в результате напряженной работы были рассмотрены все кандидатуры. В список были включены лишь самые достойные.