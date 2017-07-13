В Петербурге произошел сильный пожар: Есть погибшие – ВИДЕО

2017-07-13 15:46 | www.oxu.az | 5

В Колпинском районе Санкт-Петербурга сегодня ночью в ангаре, где делали тротуарную плитку, вспыхнул огонь. Пламя быстро охватило площадь в 600 квадратных метров, обрушилась крыша.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, при разборе завалов были обнаружены тела жертв. По последним данным, жертв – семь человек. Но эта информация пока не подтверждается. Возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, все погибшие - граждане Узбекистана. Причиной трагедии могло стать короткое замыкание.

Н.О.