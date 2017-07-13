SOCAR добилась отмены решения Антимонопольного комитета Украины о штрафе

2017-07-13 17:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - ООО "СОКАР Петролеум", принадлежащее компании SOCAR Energy Ukraine (украинская "дочка азербайджанской госнефтекомпании SOCAR), после полгода судебных разбирательств добилось отмены решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о нарушении экономической конкуренции и наложении штрафа в 2,5 миллиона гривен (почти 100 тысяч долларов). Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева от четвертого июля, обнародованном в госреестре судебных решений.

Суд в очередной раз подтвердил, что приведенный АМКУ анализ рынка не может считаться надлежащим и достаточным для того, чтобы утверждать о согласованности действий операторов розничного рынка светлых нефтепродуктов. К тому же, по мнению суда, АМКУ в своем решении сводит конкуренцию на рынке только к ценовой конкуренции, без наличия ряда факторов постоянной состязательности между участниками рынка за получение конкурентных преимуществ.

В прошлом году Антимонопольный комитет Украины принял решение оштрафовать семь нефтетрейдеров, действующих на рынке страны, на 204,325 миллиона гривен (более 7,98 миллиона долларов) за согласованные действия на рынке.

Согласно решению, ООО "СОКАР Петролеум" было оштрафовано на 2,533 миллиона гривен (почти 99 тысяч долларов).

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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