Министр обороны Азербайджана: «Армяне знают, что если никто не будет вмешиваться в ситуацию, то они и трех дней не выстоят»

2017-07-13 18:17 | www.apa.az | 7

«Мы знаем, на что надеются армяне. Вступив в ОДКБ, Армения делает заложниками своих провокаций и другие страны. Они знают, что если никто не будет вмешиваться в ситуацию, то они и трех дней не выстоят. Это было в апреле 2016 года. Если бы нас тогда не остановили, то сопротивление уже было бы сломлено. Возводимую на протяжении многих лет линию обороны противника мы преодолели за 40 минут».

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Отвечая на вопрос в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, министр обороны сказал, что Азербайджан привержен мирному решению вопроса: «Но это не значит, что эти переговоры должны быть бесконечными, они уже слишком затянулись. Переговоры ради переговоров никому не нужны. К тому же посмотрите вокруг - международные законы уже не работают, все делают ставку на силу. Естественно, мы должны на это реагировать».