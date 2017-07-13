20 тысяч человек поставили свои подписи в Иране под документом, осуждающим убийство армянами 2-летней Захры

2017-07-13 18:19 | www.apa.az | 7

«Убийство ребенка армией Армении должно быть осуждено».

Об этом тегеранскому корреспонденту АПА заявил депутат от Урмии Надир Газипур.

По мнению депутата, вопрос в связи с обстрелом со стороны ВС Армении села Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли мирные люди, должен быть поднят перед международными структурами.

Н.Газипур заявил, что иранский народ всегда осуждал убийство детей в разных странах – Йемене, Сирии, Кашмире: «Азербайджанцы наши братья-мусульмане и соседи. Мы против любых воин. Считаем, что в регион должен быть мир и стабильность. Мы выступаем за мирное решение нагорно-карабахского конфликта».

Депутат предложил, чтобы МИД Ирана организовал встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Тегеране: «Для решения конфликта дипломатическим путем у Ирана есть потенциал. Иран миролюбивая страна».

Напомним, 4 июля в 20:40 вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 82-х и 120-ти миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы (1967 г.р.) и Гулиева Захра Эльнур гызы (2015 г.р.). Получившая в результате обстрела осколочные ранения Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы (1965 г.р.) была доставлена в военный госпиталь и прооперирована.