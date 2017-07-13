Эйфелеву башню в Париже закроют из-за Трампа

2017-07-13 15:57 | www.oxu.az | 3

Эйфелеву башню закроют для посетителей из-за рабочего визита во Францию американского президента Дональда Трампа.

Как передает Oxu.Az, отмечается, что вечером 13 июля лидер Пятой республики Эммануэль Макрон поужинает с главой Белого дома и его супругой Меланьей в ресторане Jules Verne, который располагается на втором ярусе главной парижской достопримечательности.

«В порядке исключения я буду закрыта с 16:30 (по Баку) 13 июля и до 14 июля включительно. Я вновь открою двери в 11:00 (по Баку) 15 июля» - сообщается в официальном «твиттере» Эйфелевой башни.

Трамп и первая леди США пробудут во Франции два дня.

Н.О.