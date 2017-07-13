Выставка вещей Вивьен Ли в Лондоне – ФОТО

2017-07-13 16:09 | www.oxu.az | 6

Талантливая и прекрасная Вивьен Ли навсегда осталась в сердцах зрителей смелой и неудержимой Скарлетт О’Хара из культового фильма 1939 года «Унесенные ветром». Между актрисой и ее героиней всегда будут проводиться параллели. История любви Вивьен и Лоуренса Оливье, ее болезнь и подробности знаменитой роли продолжают будоражить воображение поклонников актрисы по сей день. Выставка в Лондоне попытается раскрыть, кем же на самом деле была знаменитая «унесенная ветром» Скарлетт.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на nargismagazine.az.

До 11 августа в помещении аукционного дома Sоtheby’s в Лондоне будут выставлены личные вещи актрисы. Все желающие смогут прикоснуться к части ее жизни через произведения живописи, ювелирные украшения, одежду, книги, предметы обстановки, хранившиеся у семьи Вивьен. Личные фотографии, подарки и даже сценарий ее легендарной роли, подаренный актрисе после завершения съемок, расскажут о разных сторонах ее жизни, начиная с довоенных лет в Лондоне, работы в Голливуде и вплоть до её кончины в 1967 году. Выставка поможет увидеть совсем иную Вивьен: покровительницу британских художников, поклонницу литературы и мецената.

В сентябре все выставленные предметы будут проданы на аукционе Sotheby’s.

A.C.

