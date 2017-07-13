В Азербайджане обнародованы условия конкурса при поступлении в колледжи

2017-07-13 18:15 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал условия конкурса для желающих поступить в колледжи.

Как сообщили Trend в четверг в ГЭЦ, к конкурсу в колледжи на базе полного среднего образования (11 лет) допускаются абитуриенты, набравшие в целом на вступительном (выпускном) экзамене не менее 30 баллов и не менее восьми баллов по таким предметам, как азербайджанский/русский язык, математика (к ответам по иностранному языку ограничения не применяются).

К конкурса по специальностям, требующим особые способности, допускаются абитуриенты, набравшие в целом не менее 25 баллов (к ответам по предметам ограничения не применяются). Данные специальности смогут выбрать абитуриенты, набравшие указанное количество баллов и получившие на экзамене по выявлению способностей оценку «удовлетворительно».

Электронная регистрация на экзамены по выявлению способностей продлится до 18 июля. Сами же экзамены пройдут с 25 июля по 3 августа.

Выбрать специальности для приема в колледжи на базе полного среднего образования можно будет 15-19 августа.

К конкурсу в колледжи на базе общего среднего образования (9 лет) допускаются абитуриенты, набравшие в целом на вступительном (выпускном) экзамене не менее 40 баллов, не менее 20 баллов по родному языку и 10 баллов по математике.

Специальности, требующие особых способностей, смогут выбрать абитуриенты, набравшие в целом 40 баллов (к ответам по предметам ограничения не применяются) и получившие на экзамене по выявлению способностей оценку «удовлетворительно».

Электронная регистрация на экзамены по выявлению способностей продлится до 18 июля. Сами же экзамены пройдут с 19 по 23 июля, выбор специальностей – с 25 июля по 6 августа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)