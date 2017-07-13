В результате падения в шахту лифта один человек пострадал - ОБНОВЛЕНО

2017-07-13 18:22 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, травму получил мужчина в возрасте 40-50 лет.

Ему была оказана первая медицинская помощь в Республиканской нейрохирургической больнице, после чего его отвезли в Клиническую больницу № 3.

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17:42

В Баку лифт упал в шахту.

Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано в Хатаинском районе.

В здании, расположенном на улице Мухаммеда Хади 58, лифт упал в шахту. Сообщается, что внутри лифта находились люди.