В результате падения в шахту лифта один человек пострадал - ОБНОВЛЕНО
2017-07-13 18:22 | www.apa.az | 6
Как сообщили АПА в Станции скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, травму получил мужчина в возрасте 40-50 лет.
Ему была оказана первая медицинская помощь в Республиканской нейрохирургической больнице, после чего его отвезли в Клиническую больницу № 3.
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17:42
В Баку лифт упал в шахту.
Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано в Хатаинском районе.
В здании, расположенном на улице Мухаммеда Хади 58, лифт упал в шахту. Сообщается, что внутри лифта находились люди.