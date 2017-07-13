Госдума изменила правила получения гражданства – ВИДЕО

2017-07-13 16:20 | www.oxu.az | 4

Новость, особенно важная в сезон отпусков. Авиакомпаниям могут дать право не продавать билеты дебоширам, которые попали в «черный список». Поправки в закон 12 июля приняла Дума в первом чтении. По совпадению, сегодня же объявлено о новом уголовном деле за хулиганство в самолете.

26-летний мужчина впервые полетел с семьей за границу, но на борту вел себя так, что его пришлось связать. Ему грозит минимум штраф 300 тысяч рублей, максимум - пять лет колонии. Уголовная ответственность, кстати, действует и за хулиганство в поездах, на кораблях и других видах транспорта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на www.1tv.ru кроме защиты законопослушных пассажиров, депутаты 12 июля занимались вопросами гражданства. Во втором чтении приняты поправки о том, что украинцам для получения российского паспорта не надо предоставлять документ об отказе от предыдущего гражданства. На Украине такие справки, по сути, перестали выдавать. В результате многие из тех, кто приехал в Россию и решил остаться, долго были в неопределенном правовом статусе. Представители МВД поддержали упрощение процедуры.

По новым правилам, достаточно будет написать отказ от украинского гражданства, оформить его нотариально, копию оставить в миграционной службе, вторую - отправить на родину.

Также Госдума приняла поправку о введении присяги для иностранцев, получающих российское гражданство. Утвержден ее текст. Лидеры всех думских фракций предложили вручать паспорт сразу после произнесения клятвы.

С.С.

