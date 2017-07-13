Рамиль Усубов повысил в должности полицейского, наказавшего генеральского сына

2017-07-13 16:30 | www.oxu.az | 7

В Главном управлении дорожной полиции Баку произведено кадровое назначение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на avtosfer, приказом министра внутренних дел Азербайджана, генерал-полковника Рамиля Усубова начальник отдела уголовного розыска ГУДП, полковник-лейтенант полиции Заур Джафаров освобожден от занимаемой должности.

Он назначен начальником отдела Главного управления государственной дорожной полиции МВД Азербайджана. На место же З.Джафарова назначен инспектор Государственной дорожной полиции, майор полиции Ясир Гурбанов.

Отмечается, что дело Рустама Оруджева, который был арестован из-за многочисленных нарушений, вел З.Джафаров. Именно он, несмотря на давление со стороны отца Р.Оруджева, генерал-майора Новрузали Оруджева, довел дело до суда, предоставив весомые доказательства в суд.

Напомним, что Рустам Оруджев, несмотря на лишение водительских прав, находясь за рулем автомобиля BMW с государственным регистрационным знаком 10-OG-300, нарушил правила дорожного движения и избил водителя автобусного маршрута № 85 Сенана Самедова.

Рустам Оруджев - сын бывшего заместителя начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на воинскую службу Азербайджанской Республики – бывшего начальника Главного управления по призыву на воинскую службу Новрузали Оруджева. Распоряжением президента Ильхама Алиева Н.Оруджев был уволен с этой должности.

Э.А.

