Израильского газа недостаточно для влияния на европейский рынок – экс-посол

2017-07-13 18:25 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Израильского газа недостаточно для влияния на европейский рынок, считает старший научный сотрудник израильского Института стратегических исследований и бывший посол Израиля в ЕС Одед Эран.

«Но объединенные объемы газа из стран региона могут стать значимыми для Европы и стран восточного побережья Средиземного моря», - сказал Trend Эран.

Ранее министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц в ходе 22-го Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле заявил, что до конца года планируется подписать соглашение по строительству газопровода из Израиля в Турцию.

«В настоящий момент ведутся интенсивные переговоры по строительству двух трубопроводов. Один из них планируем построить в Турцию и далее в Европу. Другой трубопровод планируется построить через Южный Кипр и Грецию в Италию», - сказал Штайниц.

По словам Эрана, вполне возможно, что первоначально единственным потребителем израильского газа будет Турция. В то же время он отметил, что если получится построить трубопровод, который сможет транспортировать больший объем газа из других источников, например, из Египта, Газы и Ливана, это может создать возможность для поставок газа из Восточного Средиземноморья в Европу.

Аналитик не исключает возможности, что израильский газ далее из Турции в Европу будет транспортироваться по Трансанатолийскому (TANAP) и Трансадриатическому (ТАР) трубопроводам, однако, по его словам, это будет зависеть от точки входа этого газа на турецкую сторону и пункта его назначения.

По словам Эрана, решение о маршруте трубопровода от Израиля до Турции должно быть принято, учитывая геологические, финансовые и политические условия.

«Самый экономически выгодный маршрут не обязательно будет политически осуществим, так как он будет пересекать эксклюзивные экономические зоны Кипра, Сирии и Ливана», - сказал он.

По словам экс-посла, в принципе построить такой газопровод возможно, но такой проект может столкнуться с политическими проблемами.

В Израиле в 2009 и 2010 годах были открыты два гигантских месторождения – "Тамар" и "Левиафан", запасы которых составляют десятки триллионов кубических футов газа.

(Автор: Елена Косолапова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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