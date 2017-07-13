Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана - ОБНОВЛЕНО

2017-07-13 19:22 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

М.Ишангулиев вручил верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву. Затем состоялась беседа между М.Ишангулиевым и Ильхамом Алиевым.

Глава государства подчеркнул, что туркменский и азербайджанский народы дружат и сотрудничают на протяжении веков. Президент Ильхам Алиев заявил, что сегодня межгосударственные связи между Азербайджаном и Туркменистаном активно крепнут. Глава азербайджанского государства отметил, что Азербайджан заинтересован в укреплении связей в политической, экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах: «В настоящее время двусторонние отношения успешно развиваются и носят образцовый характер».

В свою очередь, Мекан Ишангулиев передал Ильхаму Алиеву приветствия президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Он заявил, что в период своей деятельности на должности посла не пожалеет сил для еще большего укрепления и расширения связей между двумя странами и народами. Посол заявил, что между соответствующими структурами двух стран активно обсуждаются вопросы международного сотрудничества. Посол отметил, что основной фактор для активизации сотрудничества – это проведенные между президентами Туркменистана и Азербайджана встречи. М.Ишангулиев сказал, что президент Туркменистана и туркменский народ нетерпением ожидают участия президента Ильхама Алиева в открытии Азиатских игр в Туркменистане 17 сентября.