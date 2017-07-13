Президент наградил сотрудников Госкомитета по работе с диаспорой

2017-07-13 16:39 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Госкомитета по работе с диаспорой.

Как передает Oxu.Az, сотрудники госкомитета награждены за заслуги в деле создания азербайджанской диаспоры.

Другим распоряжением главы государства Нариману Ахмедага оглу Гурбанову присвоено почетное имя «Заслуженного госслужащего» за заслуги в деле создания азербайджанской диаспоры.

Н.О.