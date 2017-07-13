Грузия отказала Армении в открытии транспортного коридора через Абхазию

2017-07-13 16:47 | www.oxu.az | 5

«Грузия не рассматривает тему открытия транзитных путей для Армении».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе, комментируя слова министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваана Мартиросяна о том, что в ближайшее время Армения надеется на запуск торгового коридора между Россией и Грузией через оккупированные регионы - Абхазию и Цхинвальский регион.

По словам З.Абашидзе, переговоры между Россией и Грузией ведутся на тему выполнения соглашения от 2011 года о мониторинге грузооборота и нет никаких разговоров о дополнительных предусловиях, которые позволили бы Армении надеяться на открытие торгового коридора через Абхазию.

«Сейчас мы говорим с Россией о том, чтобы в силу вступило соглашение 2011 года. Для этого необходимо заключить контракты со швейцарской компанией (SGS), как с нашей, так и с российской стороны. В этих переговорах активно участвуют наши швейцарские коллеги. Нужно завершить подготовительный этап работы над контрактами и заключить их. После этого будет создана грузино-российско-швейцарская рабочая группа, которая будет вести мониторинг за имплементацией соглашения», - подчеркнул спецпредставитель премьер-министра Грузии.

Н.О.