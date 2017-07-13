Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Туркменистана (ФОТО) (версия 2)

2017-07-13 18:55 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял верительные грамоты новоназначенного посла Туркменистана в стране Мекана Ишангулиева.

Посол Мекан Ишангулиев обошел строй почетного караула.

Мекан Ишангулиев вручил верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства подчеркнул, что на протяжении веков братские азербайджанский и туркменский народы дружат и сотрудничают. Президент Ильхам Алиев сказал, что сегодня межгосударственные отношения между независимым Азербайджаном и Туркменистаном активно укрепляются. Глава государства отметил, что азербайджанская сторона заинтересована в укреплении двусторонних связей в политической, экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах. В настоящее время двусторонние отношения успешно развиваются и носят образцовый характер.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в его деятельности и выразил надежду на то, что Мекан Ишангулиев в период дипломатической деятельности внесет свой вклад в еще большое сближение двух стран и развитие связей во всех направлениях.

Посол Мекан Ишангулиев передал Президенту Ильхаму Алиеву приветствия Президента Туркменистана Гурабангулы Бердымухамедова. Он заявил, что на должности посла приложит все усилия для дальнейшего расширения и укрепления связей между двумя братскими странами и народами. Отметив, что между двумя народами исторически существуют добрососедские отношения, Мекан Ишангулиев подчеркнул наличие необходимого потенциала для укрепления сотрудничества между странами в политической, экономической, дипломатической, торговой и культурной сферах. Посол отметил, что транспортная сфера является основным направлением двустороннего сотрудничества. Отметив, что географическое расположение двух стран служит этому делу, посол сказал, что через них исторически проходили торговые пути.

Мекан Ишангулиев сказал, что между соответствующими структурами двух стран ведется активное обсуждение вопросов международного сотрудничества. Посол подчеркнул, что основным фактором для активизации сотрудничества являются проводимые между президентами Азербайджана и Туркменистана встречи. Отметив, что 17 сентября в Туркменистане состоится открытие Азиатских игр, посол сказал, что Президент и народ Туркменистана с нетерпением ждут участия в данном мероприятии Президента Ильхама Алиева.

Сказав, что отношения между двумя странами активно развиваются, Президент Ильхам Алиев отметил значимость встреч на высоком уровне в укреплении двусторонних связей и подчеркнул, что связи сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, в том числе между государственными и частными компаниями, должны соответствовать этому уровню.

Глава государства передал свои поздравления по случаю проведения в Туркменистане Азиатских игр.

Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в предстоящей деятельности.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Туркменистана, попросил передать свои приветствия Гурабангулы Бердымухамедову.