В Гаджигабуле перевернулся микроавтобус, 3 человека пострадали - ОБНОВЛЕНО

2017-07-13 19:58 | www.apa.az | 4

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, пострадавшими являются жительница села Губалы-Балоглан Гаджигабульского района Гусейнова Севда Мансим гызы (1966 г.р.), а также жители села Ранджбар Ибрагимова Гюлара Агасеф гызы (1956 г.р.) и Багирова Эсмира Музаффар гызы (1985 г.р.).

Они помещены в отдел травматологии Ширванской городской больницы.

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19:41

В Гаджигабуле перевернулся микроавтобус.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, авария была зарегистрирована на автомагистрали Баку-Газах на территории поселка Гаджигабульского района.

Перевернулся микроавтобус марки «Mercedes», в результате чего 2 пассажира получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы в больницу города Ширван.

О деталях ДТП будет предоставлена дополнительная информация.

По факту в Государственном управлении дорожной полиции ведется расследование.