Европейские страны должны изменить свою политику по отношению к сирийским бежецам – глава управления

2017-07-13 19:01 | www.trend.az | 7

АНКАРА /Trend/ - Европейские страны невнимательно относятся к вопросу сирийских беженцев, сказал глава Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Мехмет Халис Билден в Анкаре, отвечая на вопрос Trend.

По словам Билдена, в то время как в Турции находится более трех миллионов беженцев, есть страны, которые проводят референдум для того, чтобы принять беженцев.

Он считает, что европейские страны должны изменить свою политику по отношению к сирийским беженцам.

Согласно данным Миграционной службы при министерстве внутренних дел Турции, общее число сирийских беженцев в Турции составляет 3 миллиона 49 тысяч 879 человек.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, в результате которого, по данным ООН, погибло свыше 500 тысяч человек. Правительственным войскам противостоят группировки боевиков, принадлежащие вооруженным формированиям различной политической направленности. Наиболее активными являются террористическая группировка "Исламское государство", YPG и PYD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)